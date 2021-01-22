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İş Sanat’tan yeni video serisi: “Tanıştırayım”

İş Sanat çevrim içi sezonunda hazırladığı videolarla müziğin ana unsuru enstrümanları gençlere tanıtıyor. Senfoni orkestrasının enstrümanlarını, genç müzisyenlerin anlattığı “Tanıştırayım” serisinin ilk aşaması, 12 videodan oluşuyor.

İş Sanat’tan yeni video serisi: “Tanıştırayım”


Çevrim içi sezonuyla müzikten edebiyata, tiyatrodan resme sanatın birçok alanında ürettiği içerikleri sosyal medya hesapları ve internet sitesinden paylaşan İş Sanat, gençlere yönelik yeni bir video serisi başlattı.

Senfoni orkestrasının enstrümanlarını, genç müzisyenlerin anlattığı “Tanıştırayım” serisinin ilk aşaması, 12 videodan oluşuyor. Yönetmenliğini Caner Kaya’nın yaptığı, proje koordinatörlüğünü Begüm Başbuğ’un üstlendiği “Tanıştırayım” videoları İş Sanat’ın genç izleyicilerini müzik ve enstrümanlarla yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Yaylı sazlar ailesini anlatan bölümlerin yayınlandığı “Tanıştırayım” serisi önümüzdeki hafta tahta nefesli ailesinin üyeleriyle devam edecek. Çağlayan Çetin’in “Viyolonsel”, Okan Bıkım’ın “Keman”, Can Şakul’un “Viyola” ve Gökçe Küçükarslan’ın “Kontrbas”ı tanıttığı, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında yayınlanmış olan bölümlerde müzisyenler, enstrümanlarıyla ilgili bilgileri ve kariyer yolculuklarını izleyicilerle paylaşırken, müziklerinden de tadımlık bir parça sunuyor.

“Dünden Bugüne Kaybolmayan Sesler” video serisi devam ediyor

İş Sanat’ın hayata geçirdiği bir diğer video serisi ise “Dünden Bugüne Kaybolmayan Sesler” başlığını taşıyor. Geleneksel müziğimizin nadide enstrümanlarının seslerini geleceğe taşımanın önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan bu video serisinde zanaatkârlar enstrüman yapımının inceliklerini ve bu süreçte kurulan derin bağları izleyicilerle paylaşıyor. Serinin yayınlanmış videolarında Burhan Çeşni “Ud”, İrfan Alkur “Kabak Kemane”, Abidin Alihan Cümbüş “Cümbüş”ü anlatıyor. Reklam ajansı I Mean It’in hayata geçirdiği “Dünden Bugüne Kaybolmayan Sesler”in yarın (cuma) yayınlanacak yeni bölümünde Muaz Ceyhan “Yaylı Tambur”u tanıtacak.

 

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