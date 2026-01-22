Habertürk
        Haberler Gündem İş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        İş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Iğdır'da Barbaros Sokak'taki bir iş yerine gece giren iki kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonu çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:34
        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Barbaros Sokakta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren 2 kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonunu alarak uzaklaştı.

        İşletmecinin dükkanının soyulduğunu bildirdiği polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

        Hırsızların dükkana girişi ve yaptıkları soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #Iğdır
        #telefon hırsızlığı
        #haberler
