İş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Iğdır'da Barbaros Sokak'taki bir iş yerine gece giren iki kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonu çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Barbaros Sokakta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren 2 kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonunu alarak uzaklaştı.
İşletmecinin dükkanının soyulduğunu bildirdiği polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.
Hırsızların dükkana girişi ve yaptıkları soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.