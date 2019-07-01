Özellikle resmi yazışmalarda veya sözleşmelerde sıklıkla kullanılan "işbu" sözcüğünün anlamı ve doğru yazılışı pek çok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki iş bu mu doğru, işbu mu? İşbu kelimesinin anlamı nedir? İşbu ne demek? İşte detaylar...

İŞBU NASIL YAZILIR? İŞ BU MU DOĞRU, İŞBU MU?

Türk Dil Kurumu internet sitesinde bulunan Türkçe sözlükten arama yapıldığında kelimenin, İŞBU şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı durumlarda rastlanan "İŞ BU" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazımı "işbu"dur.

İŞBU KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; işbu kelimesi, "bu, özellikle bu" anlamında kullanılmaktadır.