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Haberler İş-Yaşam İsdemir üretimde deprem öncesine döndü
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İsdemir üretimde deprem öncesini yakaladı

İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) deprem öncesi üretim seviyelerine ulaştığını bildirdi

İsdemir üretimde deprem öncesine döndü
HABERTURK.COM
İsdemir üretime kademeli ve kontrollü bir şekilde başlayarak, deprem öncesi üretim seviyelerine ulaştığını açıkladı.
Firmadan KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:
"13.02.2023 ve 17.02.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin üretim tesislerinde deprem felaketi nedeniyle durum tespit çalışmalarının yürütüldüğü ve üretime ara verildiği belirtilmiştir.
İsdemir'de kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Sigorta ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve daha önceki açıklamalarımızda paylaşıldığı üzere Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır.
Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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