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İşe iade davası şartları... İşe iade davası ne zaman açılır?

Çalıştığı kurum veya kuruluştan haklı bir neden olmaksızın çıkarılan bireyler işe iade davası açarak mağduriyetini giderebilirler. Peki, işe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası ne zaman açılır? Merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz...

13.09.2018 - 02:04 | Güncelleme:

4857 sayılı İş Kanunu, iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, çeşitli maddeleri hüküm altına almıştır. İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir. Yani, iş ilişkisinin sürekliliği ve iş ilişkisinin istikrarı açısından işe iade hakkı önemlidir. Şimdi, işe iade davası şartları nelerdir ve işe iade davası ne zaman açılabilir? sorularının yanıtlarını verelim...

İŞE İADE NE DEMEKTİR?

İşe iade, iş akdi geçerli bir neden olmadan fesih olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi adına açılacak dava türünü ifade etmektedir. 4857 sayılı İş Kanununda, iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, çeşitli maddeler hüküm altına alınmıştır. Yani 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihler geçersiz olarak kabul edilmektedir. Aynı İş Kanununun ilgili maddeleri ile (18, 19, 20, 21, 22 ve 29. Maddeleri) işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır.

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI NELERDİR?

– Haksız bir nedenle iş akdi feshedilen kişinin işe iade davası açabilmesi için işyerinde 30 veya daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekir.

– İşe iade davası açmak isteyen kişinin çalıştığı işyerinde en az altı aylık bir kıdeme sahip olması gerekir. Altı aydan daha az kıdeme sahip kişiler işe iade davası açamazlar.

– Haksız yere işten çıkarılan kişi ile işyeri arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.

– İşe iade davası açabilmek için işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi gerekir. Fesih bildirimi işveren tarafından yazılı ve fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilerek yapılmış olmalıdır. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işe iade davası açamaz.

– İşe iade davası açılabilmesi için iş akdinin feshi, geçerli bir sebep dışında gerçekleşmiş olmalıdır. Hangi durumlarda iş akdinin feshedileceği 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer almaktadır.

– İşe iade davası, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili sıfatında ya da işveren vekili yardımcısı sıfatındaki kişiler tarafından açılamayacağı gibi, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan kişilerce de işe iade davası açılamaz.

 

İŞE İADE DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

İş Kanunu madde 20/1 uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir. Bu süre içinde işçi dava açmadığı takdirde işe iade edilme hakkını kaybedecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ihbar süresi geçtikten sonra bir aylık süre olmayıp, fesih bildirimi yapılması ile birlikte bir ay içerisinde işe iade davası açılabilecek olmasıdır.

İşe iade davalarında davanın açılacağı yer, işverenin ya da işyerinin bulunduğu adresin bağlı olduğu mahkemelerdir. İşe iade davasının açılacağı mahkemeler ise öncelikle İş mahkemeleridir. İş mahkemesi her yerde bulunmayabilir, özellikle kırsal kesimler gibi yerlerde iş mahkemesi bulunmadığından işe iade davası açılacak mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

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