Işık Plastik halka arz ediliyor

Halka arz başvurusu geçtiğimiz hafta onaylanan Işık Plastik, Borsa İstanbul'da halka açılıyor. Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi yoluyla yapılacak halka arzda 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 16.10 TL olarak belirlendi.Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker Işık, Yatırımcı Rehberi/Halka Arz Özel programında Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın şirket ve halka arz ile ilgili sorularını cevaplıyor.