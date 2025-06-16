Işıl'a çarpan hemşire çıktı

Olay 18 Mayıs'ta Pendik sahil yolunda meydana geldi. Çamçeşme Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Öykü Dinç yolun karşısına geçerken, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahreden kazayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Aracı kullanan Ömer D.’nin olay günü yanında bir gün sonra evleneceği nişanlısı olduğu öğrenildi.

Kazadan hemen sonra gözaltına alınan Ömer D.’nin özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı belirlendi. Tutuklanan şüpheli Ömer D.'nin, 6 gün sonra adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildiği ortaya çıktı.

"ACILARINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ"

Şüpheli Ömer D.’nin ağabeyi Faruk D. kazayla ilgili açıklamada bulundu. Ailelerinin adına hayatını kaybeden genç kızın ailesine başsağlığı dilediklerini belirten Faruk D., “Yaklaşık bir ay önce yaşanan elim trafik kazası, ailemiz için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. Kazada sürücü olan kardeşim Ömer'in abisi olarak, ailemiz adına hayatını kaybeden merhume kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz.” dedi.

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"KAZADAN SONRA KAÇMADI"

Faruk D., şunları söyledi: "Kaza, Pendik sahil yolunda araçlara yeşil ışık yanarken, orta şeritte seyir halinde olan kardeşimin kullandığı aracın sağ ön kısmına, trafik ışıklarından 14.30 metre ilerisinde yayanın aniden koşarak yola çıkması sonucu meydana gelmiştir. Kardeşim, aracın sağ tarafına ve kör noktasına denk geldiği için merhumeyi görmemiştir. Kardeşim ve nişanlısı hemşire olduğu için araçtan indikleri gibi merhumenin yanına koşarak gelip müdahale etmeye başlıyor. Trafik polisinin etrafta oluşan kalabalığın herhangi bir fiziki müdahalesine 'siz burada durmayın' diyerek polis aracının içerisine bindirirken bile kardeşim kalabalığa merhumenin hareket ettirilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuş. Kesinlikle olay yerinden kaçmak veya müdahale etmemek gibi bir durum söz konusu değil. Kardeşimin mesleki ahlakı zaten insan hayatı kurtarmak üzerinedir. Devamında olay yerindeki trafik ekiplerince önce karakola götürülmüş, ifadesi alınmış ve ilk gece nezarette kalarak ertesi gün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştır."

"KASK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI" "Kazadan sonra ortaya çıkan kask kamerası görüntüleri, tanık ifadeleriyle avukatımız tarafından itiraz dilekçesi verilmiş ve sonra mahkeme tarafından tensiple Ömer'in adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kardeşim devlet memuru değildir. Bahsedilen MOBESE görüntüleri ilk günden itibaren tarafımızca da talep edilmiştir ve talep dilekçelerimiz dosyadadır. Kazanın ardından merhumenin ailesiyle başsağlığı ve acılarını paylaşmak için 2 sefer irtibat kurmak istememize rağmen, zamanlamanın hassasiyeti nedeniyle aracılar vasıtasıyla iletişim kurulmuştur. Görüşme talebimize olumlu yanıt alamamış olsak da, bu karara saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz.” BABA ACISINI DİLE GETİRMİŞTİ Hayatını kaybeden Işıl’ın babası Yunus Dinç kaza sonrası açıklamada bulunmuştu. Açıklamada kızını trafik kazasında kaybettiğini belirten acılı baba “Işıl'a çarpan aracın şoförü olduğu iddia edilen şahsın tutuklandığı bilgisi paylaşıldı bizlerle, ki hafta boyunca avukatlarımız dosyaya, dosyanın içeriğine ulaşmaya çalıştıkça bu taleplerimiz; soruşturmanın devam ettiği, dosyanın herhangi bir mahkemeye gönderilmediği söylenerek geri çevrildi."