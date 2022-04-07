Işıl Yücesoy yıllar öncesini andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işıl Yücesoy yıllar öncesini andı

Işıl Yücesoy, Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesinde çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, geçmişi andı

HABERTURK.COM
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    76 yaşındaki oyuncu Işıl Yücesoy nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yücesoy, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    "BİR SÜRÜ ŞEY GİBİ O DA YIKILDI"

    Eski günleri yad eden ünlü oyuncu, fotoğrafın hikayesini de anlattı. Işıl Yücesoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi... Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi, çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı, gitti ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala..." notunu düştü. Yücesoy'un gönderisi takipçilerinden 2 binden fazla beğeni aldı.
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Ayşe Kökçü
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Ayşe Kökçü
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Civan Canova
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Civan Canova
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Nez
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Nez
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cem Davran
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cem Davran
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    İbrahim Büyükak
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    İbrahim Büyükak
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Emel Sayın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Emel Sayın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Sevcan Orhan
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Sevcan Orhan
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Esra Dermancıoğlu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Esra Dermancıoğlu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Alina Boz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Alina Boz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Demet Akalın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Demet Akalın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Teoman
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Teoman
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Murat Yıldırım
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Murat Yıldırım
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Burcu Biricik
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Burcu Biricik
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Hilal Özdemir
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Hilal Özdemir
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Türkan Şoray
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Türkan Şoray
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Tarkan
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Tarkan
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Nilgün Belgün
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Nilgün Belgün
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Demet Şener
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Demet Şener
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Boran Kuzum
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Boran Kuzum
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Berdan Mardini 
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Berdan Mardini 
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Müge Anlı
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Müge Anlı
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aydilge
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aydilge
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Ege
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Ege
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Mabel Matiz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Mabel Matiz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Murat Boz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Murat Boz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Serenay Sarıkaya
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Serenay Sarıkaya
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Onur Buldu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Onur Buldu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cüneyt Arkın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cüneyt Arkın
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Fazıl Say
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Fazıl Say
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Berfu Yenenler
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Berfu Yenenler
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Haluk Levent
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Haluk Levent
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Merve Boluğur
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Merve Boluğur
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Dilan Çiçek Deniz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Dilan Çiçek Deniz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Soner Sarıkabadayı
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Soner Sarıkabadayı
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cem Yılmaz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Cem Yılmaz
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aslı İnandık
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aslı İnandık
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Mazhar Alanson
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Mazhar Alanson
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Deniz Pulaş
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Deniz Pulaş
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aslıhan Karalar
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Aslıhan Karalar
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Bülent Şakrak
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Bülent Şakrak
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Meryem Uzerli
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Meryem Uzerli
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Rıza Kocaoğlu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Rıza Kocaoğlu
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Serdar Ortaç
  • Işıl Yücesoy: Yer; Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi...

    Serdar Ortaç

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.