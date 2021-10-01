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Haberler Magazin Işın Karaca: Bağırmaktan sesim kısıldı! - Magazin haberleri
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Işın Karaca: Bağırmaktan sesim kısıldı!

Önceki gün Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) 11. Olağan Genel Kurulu'na oy vermek için katılan şarkıcı Işın Karaca, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. "İçerde bağırmaktan sesim kısıldı!" diyen Karaca, "Aşağısı biraz gergin. İstediklerimizi alamadık şimdiye kadar bekleyelim bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı

Işın Karaca: Bağırmaktan sesim kısıldı! - Magazin haberleri
"Bağırmaktan sesim kısıldı!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR’in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç’un MÜYORBİR’in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula bir çok sanatçı katılarak oy kullandı. Bu isimlerden biri olan Işın Karaca, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki şarkıcı, "Aşağısı biraz gergin. Daha önce birkaç kez terk etmişliğim vardır. İstediklerimizi alamadık şimdiye kadar bekleyelim bakalım göreceğiz. Artık yeni jenerasyonun da var olması gerekiyor. İçeride bağırmaktan, itiraz etmekten sesim kısıldı!" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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