'Bu Gece'ye klip çekti 0:00 / 0:00

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Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı ile çıkartmış olduğu 'Sen Ben Aşk' albümündeki 'Bu Gece' şarkısına klip çekti.

Sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya yönetmenliğinde Girne amfi tiyatroda, binlerce dinleyicisi ile çekildi.

"HEM HÜZÜNLENDİK HEM DE EĞLENDİK"

Işın Karaca, sahnede "Bu Gece'yi hep birlikte kliplendirdik. Hem hüzünlendik hem de eğlendik. İyi ki varsınız" diyerek, sevenlerine teşekkür etti.