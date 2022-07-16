"SAHNEDE DEĞİL, GİZLİ SAKLI PLAJ KÖŞELERİNDE..."

Işın Karaca, kendisine gelen eleştirilerin ardından suskunluğunu bozmuştu. Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın... Şiddetle tavsiyem olur!