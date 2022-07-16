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Işın Karaca kızı ve sevgilisiyle tatilde

Bodrum'un ardından kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte soluğu Çeşme'de alan Işın Karaca'nın tatili sürüyor

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  • Işın Karaca kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile tatilde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu, Bodrum'dan sonra soluğu Çeşme'de aldı.
  • Işın Karaca kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile tatilde - Magazin haberleri

    Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan Karaca, kızı Mia ve sevgilisiyle birlikte denizde keyifli vakit geçirdi.
  • Işın Karaca kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile tatilde - Magazin haberleri

    Mia'ya sarılarak suda yürüyen Işın Karaca'nın kızıyla birlikte eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
  • Işın Karaca kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile tatilde - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

    Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da romantik anlar yaşarken görüntülenmişti. Daha önce Gülşen'in giydiği sahne kıyafetlerini eleştiren Karaca'nın bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.
  • Işın Karaca kızı Mia ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile tatilde - Magazin haberleri

    "SAHNEDE DEĞİL, GİZLİ SAKLI PLAJ KÖŞELERİNDE..."

    Işın Karaca, kendisine gelen eleştirilerin ardından suskunluğunu bozmuştu. Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın... Şiddetle tavsiyem olur!

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