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Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir! Isınınca zehir saçıyor!

Bu yeşil sebze tekrar ısıtıldığında zehir saçabiliyor. İstemeden yapılan bu hata sağlığınızı riske atabilir. Özellikle yeşil sebzelerin tekrar ısıtılması hem vitaminlerini öldürüyor hem de zehir saçmasına neden olabiliyor. İşte, tekrar ısıtınca zehirleyen sebze...

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  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    Yeşil sebzeler tam bir vitamin deposu ve zengin besin içeriğine sahipler. Özellikle ıspanak, bazı kronik rahatsızlıklara karşı korur ve kasları güçlendirir.

    İçerisinde bol miktarda C ve B vitaminleri bulunur. Kalsiyum açısından çok zengin besindir. 

     
  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    Antioksidan açısından da yüksek olan ıspanağın faydaları kadar doğru tüktilmezse zararları da bulunur.

     
  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    TEKRAR ISITILMASI ZEHİRLEYEBİLİR

    Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebilir. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verir ve besin zehirlenmesine neden olur.

     
  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    İşlenmiş ve ısıl işlem görmüş etlerde kullanılan nitrat ve nitrit çok eser miktarda kontrollü olarak gıdaların bozulmaması için kullanır. Belirli standartları vardır ve kesinlikle standartlar dışına çıkılmaz.

     
  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    Ispanağın doğal yapısında bulunan nitrat ise sürekli olarak ısı görürse nitrite dönüşebilir. Küçük bir çocuğun 5 mg nitrit alması bile zehirlenmeye sebep olabilir.

    ISPANAK NASIL TÜKETİLMELİ?

    - Ispanağı ayıklarken hasarlı yaprakları kullanmayın.

    - Yabani otları temizleyin.

    - Tükettikten sonra buzdolabına kaldırın ve tekrar ısıtmayın.

     
  • Isınınca zehir saçıyor! Bu sebzeyi tekrar ısıtmayın zehirleyebilir!

    ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

    - Halsizlik

    - Baş ağrısı

    - Bulantı 

    - Mide krampları 

    - Ateş

    - Bulanık görme

    - Bazı durumlardaa kanlı ishal görülebilir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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