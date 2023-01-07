TEKRAR ISITILMASI ZEHİRLEYEBİLİR

Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebilir. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verir ve besin zehirlenmesine neden olur.