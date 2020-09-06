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İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaptırdığı son Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Fatih Tosyalı
AA

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

''Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah’ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık İlçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Kovid-19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı canıgönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeniyle şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum.''

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