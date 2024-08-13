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        İskenderun'da zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalıştay düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye ile Bulgaristan kıyı sularındaki zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalıştay organize edildi. Çalıştaya, Türkiye ve Bulgaristan'dan akademisyenler çevrim içi katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:04
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        İskenderun'da "zargana" çalıştayı
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        İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE), Bulgarian Academy of Sciences (BAS) işbirliği ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlediği çalıştay tamamlandı.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye ve Bulgaristan'dan akademisyenler çevrim içi katıldı.

        Programda, Türkiye ile Bulgaristan kıyılarındaki zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar sunuldu.

        FARKLI ZARGANA TÜRLERİ BULUNDU

        İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, başlattıkları projeyle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de farklı zargana türleri bulduklarını söyledi.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK

        Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Turan, "Proje, Türkiye ve Bulgaristan kıyılarındaki zargana popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir avcılığın oluşturulmasına fayda sağlayacak" dedi.

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        #Hatay
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        #bulgaristan
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