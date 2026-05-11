        İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İSKİ'nin her gün güncellediği verilere göre, megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. Yağışların etkisiyle yükselişini sürdüren barajlardaki son durum merak konusu olurken, gözler 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanan güncel oranlara çevrildi. Peki İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar oldu? İşte İSKİ tarafından paylaşılan son veriler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:47
        İstanbul’un su kaynaklarındaki doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı son verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen güncel seviyeler dikkat çekerken, yağışların etkisiyle su seviyelerindeki artış eğilimi sürüyor. Bu kapsamda “11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        İSKİ 11 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 72,05 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 95,90

        Darlık Barajı: yüzde 91,98

        Elmalı Barajı: yüzde 95,94

        Terkos Barajı: yüzde 59,08

        Alibey Barajı: yüzde 66,54

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,36

        Istrancalar Barajı: yüzde 43,56

        Kazandere Barajı: yüzde 58,32

        Pabuçdere Barajı: yüzde 58,77

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
