Gaziantep'te tartıştığı ev sahibi kadın tarafından pompalı tüfekle vurulan kiracı kadın ayaklarından yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı. Daha Az Göster