        İSKİ 14 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç? 14 Şubat 2026 İstanbul barajlarında son durum

        İSKİ 14 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?

        İstanbul barajlarındaki son durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün güncelleniyor. Megakentte etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yukarı yönde ilerleme kaydediyor. Peki, 14 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 14.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 09:47
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarının güncel verilerini paylaştı. Şubat ayında hakim olan yağmur ve yağışlarla birlikte barajlar dolmaya devam ediyor. İstanbul’un su kaynakları olan Elmalı, Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Istrancalar, Darlık, Ömerli, Sazlıdere, Pabuçdere ve Kazandere barajlarının güncel su seviyesi belli oldu. Bu kapsamda “14 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul barajlarında su oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde…

        İSKİ 14 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 38,17 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Elmalı Barajı: Yüzde 92,62

        Istrancalar Barajı: Yüzde 71,94

        Darlık Barajı: Yüzde 57,28

        Ömerli Barajı: Yüzde 54,38

        Alibey Barajı: Yüzde 33,11

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 27,53

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 24,25

        Terkos Barajı: Yüzde 24,14

        Kazandere Barajı: Yüzde 21,77

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 16,31

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
