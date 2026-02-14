İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarının güncel verilerini paylaştı. Şubat ayında hakim olan yağmur ve yağışlarla birlikte barajlar dolmaya devam ediyor. İstanbul’un su kaynakları olan Elmalı, Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Istrancalar, Darlık, Ömerli, Sazlıdere, Pabuçdere ve Kazandere barajlarının güncel su seviyesi belli oldu. Bu kapsamda “14 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul barajlarında su oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde…