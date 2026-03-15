        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 15 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İstanbul barajlarının su seviyesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda İstanbul barajlarının doluluk oranı her gün güncelleniyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan üçünün doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin üzerinde kaydedildi. Peki, 15 Mart 2026 İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        1

        İstanbul barajlarındaki son durum, İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel verileri her gün web sitesi üzerinden paylaşıyor. İSKİ verileri ile İstanbul'un içme suyu kaynağı olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda "15 Mart 2026 Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        İSKİ 15 MART BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 15 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45,93 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 66,77

        Darlık Barajı: yüzde 61,29

        Elmalı Barajı: yüzde 85,58

        Terkos Barajı: yüzde 29,41

        Alibey Barajı: yüzde 35,30

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,71

        Sazlıdere Barajı: yüzde 29,22

        Istrancalar Barajı: yüzde 29,71

        Kazandere Barajı: yüzde 54,62

        Pabuçdere Barajı: 29,19

