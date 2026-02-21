İSKİ 21 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. İstanbul barajlarındaki su doluluk oranı her geçen gün merak ediliyor. İSKİ barajlardaki güncel veriyi paylaştı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak paylaşıldı. Peki, İSKİ barajları doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 21 Şubat 2026 güncel İSKİ baraj doluluk oranı grafik verileri...
21 ŞUBAT 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 42,49 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İSKİ'nin verilerine göre 21 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli Barajı yüzde 57,82
Darlık Barajı yüzde 59,31
Elmalı Barajı yüzde 89,46
Terkos Barajı yüzde 27,05
Alibey Barajı yüzde 35,58
Büyükçekmece Barajı yüzde 31,02
Sazlıdere Barajı yüzde 26,33
Istrancalar Barajı yüzde 79,43
Kazandere Barajı yüzde 51,02
Pabuçdere Barajı yüzde 28,35