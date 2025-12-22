Habertürk
        İSKİ 22 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Bir süredir barajlardaki düşüş dikkat çekerken uzmanlar su tüketimi konusuna vurgu yapıyor. Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 20 seviyesinin altına gerilerken, bu oran Aralık ayındaki en düşük oran olarak da tarihe geçti. Peki, bugün 22 Aralık'ta İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 22.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:51
        İSKİ tarafından günlük doluluk oranı raporu yayınlandı. İstanbul'da sabah saatlerinde baraj doluluk oranları yüzde 20 seviyesinin altında seyrediyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        22 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerde baraj doluluk oranı yüzde 17.56 seviyesine düştü

        Ömerli: %17,19

        Pabuçdere: %2,57

        Darlık: %27,84

        Elmalı: %52,66

        Terkos: %18,12

        Alibey: %11,74

        Büyükçekmece: %16,58

        Sazlıdere: %14,98

        Istrancalar: %24,59

        Kazandere: %1,59

