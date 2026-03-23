İSKİ 23 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Haftanın ilk gününde İstanbul barajlarındaki son durum araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler ile İstanbul barajlarının su seviyesi her gün güncelleniyor. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağışların ardından, barajlardaki genel doluluk oranı yükseliş gösteriyor. Peki, 23 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İstanbul barajlarının güncel durumu, İstanbullu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Megakentte ekili olan yağmur yağışları ile birlikte barajlar dolmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İstanbul’un su kaynakları olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda “23 Mart 2026 İstanbul genel baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 23 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 23 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 51,01 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 72,36
Darlık Barajı: yüzde 67,74
Elmalı Barajı: yüzde 90,71
Terkos Barajı: yüzde 35,88
Alibey Barajı: yüzde 41,47
Büyükçekmece Barajı: yüzde 37,08
Sazlıdere Barajı: yüzde 31,66
Istrancalar Barajı: yüzde 81,14
Kazandere Barajı: yüzde 55,74
Pabuçdere Barajı: yüzde 28,72