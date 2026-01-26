İSKİ 26 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Ocak ayının sonuna doğru barajlardaki doluluk oranı değişiklik göstermeye başladı. Yağan kar ve yağmur suları barajlardaki su seviyesini olumlu etkiliyor. Peki, 26 Ocak bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 26.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:46
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 27,14 seviyesinde.
Elmalı: %80,55
Darlık: %45,77
Ömerli: %38,17
Alibey: %22,02
Büyükçekmece: %18,62
Terkos: %16,79
Sazlıdere: %16,29
