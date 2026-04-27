        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 27 Nisan 2026 Pazartesi baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel verileri yayınlandı mı, su seviyesi ne kadar?

        İstanbul'da milyonlarca kişinin yakından izlediği baraj doluluk oranları, son günlerdeki yağışların etkisiyle yeniden yükseliş gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Nisan Pazartesi günü paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış dikkat çekiyor. Peki, 27 Nisan 2026 itibarıyla İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:33 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbullular için önemini korumaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyelerine olumlu yönde yansıdı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının yeniden artış eğilimine girdiği görülüyor. Bu doğrultuda “27 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul barajlarında son durum nedir, doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı?” sorularının cevabı haberimizde...

        İSKİ 27 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,1 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 94,09

        Darlık Barajı: yüzde 87,92

        Elmalı Barajı: yüzde 91,54

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 67

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 46,05

        Istrancalar Barajı: yüzde 36,16

        Kazandere Barajı: yüzde 60,93

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,99

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
