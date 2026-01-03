İSKİ 3 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj seviyelerinde son durum ne?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından İstanbul'daki barajların doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 18,54 civarında seyreden su seviyesi, bu yıl da benzer seviyelerde ilerliyor. Peki, 3 Ocak İstanbul'da baraj su seviyelerinde son durum ne? İşte tüm detaylar…
İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak paylaşıyor. Beklenenin altında kalan yağışların ardından, İSKİ tarafından paylaşılan Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlara ait güncel su seviyesi yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte ayrıntılar haberimizde…
3 OCAK 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 18,86 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANI
Ömerli barajı: yüzde 21,64
Darlık barajı: yüzde 29,4
Elmalı barajı: yüzde 63,6
Terkos barajı: yüzde 16,79
Alibey barajı: yüzde 12,73
Büyükçekmece barajı: yüzde 15,97
Sazlıdere barajı: yüzde 13,52
Istrancalar barajı: yüzde 36,55
Kazandere barajı: 4,28
Pabuçdere: 3,79