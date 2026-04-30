İSKİ 30 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
İstanbul’da su kaynaklarının durumu, megakentte yaşayan milyonlarca kişi için önemini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarına olumlu katkı sağladı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen son doluluk oranları da bu artışı ortaya koyuyor. Peki, 30 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul’daki barajların genel su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm veriler haberimizde...
İSKİ 30 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,93 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 94
Darlık Barajı: yüzde 87,86
Elmalı Barajı: yüzde 92,04
Terkos Barajı: yüzde 58,03
Alibey Barajı: yüzde 66,63
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70
Istrancalar Barajı: yüzde 36,60
Kazandere Barajı: yüzde 60,24
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,41