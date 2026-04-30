        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 30 Nisan 2026 Perşembe baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

        İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları, kentte yaşayanlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar su seviyelerinde artışa katkı sağladı. Peki, 30 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler ile tüm detaylar...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 09:36
        İstanbul’da su kaynaklarının durumu, megakentte yaşayan milyonlarca kişi için önemini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarına olumlu katkı sağladı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen son doluluk oranları da bu artışı ortaya koyuyor. Peki, 30 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul’daki barajların genel su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm veriler haberimizde...

        İSKİ 30 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,93 olarak kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 94

        Darlık Barajı: yüzde 87,86

        Elmalı Barajı: yüzde 92,04

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 66,63

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70

        Istrancalar Barajı: yüzde 36,60

        Kazandere Barajı: yüzde 60,24

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,41

