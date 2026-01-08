İSKİ 8 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı en son yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 8 Ocak bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Kentte aralıkla da olsa yağışlar devam ederken İSKİ barajlardaki ortalama doluluk oranını 8 Ocak Perşembe günü 18,81 olarak ölçüldüğünü duyurdu. İşte, barajlardaki doluluk oranı verisi
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
8 Ocak Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,81 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 22,53
Darlık Barajı 29,62
Elmalı Barajı 57,92
Terkos Barajı 16,07
Alibey Barajı 12,23
Büyükçekmece Barajı 15,97
Sazlıdere Barajı 13,27