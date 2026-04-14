İSKİ açıkladı: 14 Nisan 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbulluların yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan veriler doğrultusunda su seviyelerindeki değişim düzenli olarak izleniyor. Kente su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum güncellenirken, özellikle son günlerde etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu katkı sağladığı görülüyor. Bu kapsamda "14 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı?" sorusunun yanıtı haberimizde...
İSKİ 14 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 14 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,33 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 92,63
Darlık Barajı: yüzde 86,53
Elmalı Barajı: yüzde 92,21
Terkos Barajı: yüzde 56,46
Alibey Barajı: yüzde 67,56
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70
Istrancalar Barajı: yüzde 61,67
Kazandere Barajı: yüzde 62,18
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,48