Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ açıkladı: 14 Nisan 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi?

        İstanbul'da barajlardaki su seviyesi, kentte yaşayanların yakından takip ettiği önemli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardan üçünde su seviyesi yüzde 80'in üzerinde kaydedildi. Peki, İSKİ 14 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbulluların yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan veriler doğrultusunda su seviyelerindeki değişim düzenli olarak izleniyor. Kente su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum güncellenirken, özellikle son günlerde etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu katkı sağladığı görülüyor. Bu kapsamda "14 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı?" sorusunun yanıtı haberimizde...

        2

        İSKİ 14 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 14 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,33 seviyesinde yer aldı.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 92,63

        Darlık Barajı: yüzde 86,53

        Elmalı Barajı: yüzde 92,21

        Terkos Barajı: yüzde 56,46

        Alibey Barajı: yüzde 67,56

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70

        Istrancalar Barajı: yüzde 61,67

        Kazandere Barajı: yüzde 62,18

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,48

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
