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        Haberler Gündem İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranları yüzde 81'i aştı! 31 Mart 2024 İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları

        İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranları yüzde 81'i aştı!

        İstanbul'da baraj doluluk oranları için yaşanan endişe sona erdi, İSKİ verilerine göre barajlarda doluluk yüzde 81'e kadar yükseldi. İşte, İSKİ'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 31 Mart 2024 için güncel baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:18
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        Bahar aylarına girmemizle beraber İstanbul yer yer yağışlı günler yaşamaya devam ediyor. Son haftalarda yağışların devam etmesiyle beraber barajlardaki dolulukta azalma görülmedi. İşte, 31 Mart için İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranları...

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        31 MART 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ tarafından 31 Mart'ta 09:15 itibariyle yapılan güncellemeye göre İstanbul'da güncel olarak barajlarda yüzde 81 doluluk görülüyor.

        Geçen yıl bugünlerde ise baraj doluluk oranları ise yüzde 37 sularındaydı.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        Alibey - 70,01

        Büyükçekmece - 76,97

        Darlık - 88,96

        Elmalı - 91,79

        Istancalar - 51,81

        4

        Kazandere - 77,67

        Pabuçdere - 77,04

        Sazlıdere - 60,37

        Terkos - 84,88

        Ömerli - 91,5

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