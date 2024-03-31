31 MART 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından 31 Mart'ta 09:15 itibariyle yapılan güncellemeye göre İstanbul'da güncel olarak barajlarda yüzde 81 doluluk görülüyor.

Geçen yıl bugünlerde ise baraj doluluk oranları ise yüzde 37 sularındaydı.