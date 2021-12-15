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Haberler Gündem İSKİ arıza duyurusu: 15 Aralık İstanbul su kesintisi olan yerler
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15 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ arıza duyurusu: 15 Aralık İstanbul su kesintisi olan yerler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 15 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

15 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 15.12.2021 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.12.2021 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.12.2021 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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