        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 22 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Yeni haftanın ilk gününde barajlardaki doluluk oranı açıklandı. İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyesi yüzde 32 seviyesinin altına düştü. İşte, 22 Eylül güncel baraj doluluk oranı

        Giriş: 22.09.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:12
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kente temiz su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey gibi barajlardaki son durum merak edildi. Peki, 22 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        22 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        22 Eylül Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,9 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı % 24,48

        3

        Darlık Barajı % 45,74

        Elmalı Barajı % 53,75

        Terkos Barajı % 37,93

        Alibey Barajı % 18,88

        Büyükçekmece Barajı % 35,22

        Sazlıdere Barajı % 32,77

        Istrancalar Barajı % 20,15

