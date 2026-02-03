Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 3 Şubat 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu. İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 3 Şubat Salı günü yüzde 30'un üzerine çıktı. İşte güncel veriler

        Giriş: 03.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:59
        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı merak ediliyor. Güncel verileri İSKİ duyurdu. İşte detaylar

        İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANINI AÇIKLADI 3 ŞUBAT 2026

        İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 3 Şubat Salı günü yüzde 32,3 olarak ölçüldü.

        BARAJLARDAKİ SON DURUM

        Ömerli Barajı: %44,28

        Darlık Barajı: %49,19

        Elmalı Barajı: %84,93

        Terkos Barajı: %18,24

        Alibey Barajı: %24,63

        Büyükçekmece Barajı: %21,16

        Sazlıdere Barajı: %17,78

        Istrancalar Barajı: %56,78

        Kazandere Barajı: %7,13

