İSKİ baraj doluluk oranı 3 Şubat 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu. İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 3 Şubat Salı günü yüzde 30'un üzerine çıktı. İşte güncel veriler
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 3 Şubat Salı günü yüzde 32,3 olarak ölçüldü.
BARAJLARDAKİ SON DURUM
Ömerli Barajı: %44,28
Darlık Barajı: %49,19
Elmalı Barajı: %84,93
Terkos Barajı: %18,24
Alibey Barajı: %24,63
Büyükçekmece Barajı: %21,16
Sazlıdere Barajı: %17,78
Istrancalar Barajı: %56,78
Kazandere Barajı: %7,13