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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranı: 30 Ocak İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ Baraj doluluk oranı: 30 Ocak İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 30 Ocak İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:53
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        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükseliş bekleniyor. Peki 30 Ocak İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        30 Ocak İSKİ baraj doluluk oranı 52,45 olarak açıklandı.

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        İSKİ’nin son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

        Ömerli yüzde 53,87

        Darlık yüzde 48,34

        Elmalı yüzde 84,71

        Terkos yüzde 57,71

        Alibey yüzde 38,89

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        Büyükçekmece yüzde 49,3

        Sazlıdere yüzde 42,97

        Istrancalar yüzde 57,57

        Kazandere yüzde 87,89

        Papuçdere yüzde 53,56

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