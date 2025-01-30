İSKİ Baraj doluluk oranı: 30 Ocak İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 30 Ocak İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükseliş bekleniyor. Peki 30 Ocak İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
30 Ocak İSKİ baraj doluluk oranı 52,45 olarak açıklandı.
İSKİ’nin son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 53,87
Darlık yüzde 48,34
Elmalı yüzde 84,71
Terkos yüzde 57,71
Alibey yüzde 38,89