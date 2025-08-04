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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranı 4 Ağustos 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ Baraj doluluk oranı 4 Ağustos 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul'da İSKİ, Ankara'da ASKİ, İzmir'de İZSU verileri, geçen yılın aynı dönemine göre baraj doluluk oranlarında belirgin düşüşler yaşandığını gösteriyor. Peki 4 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:58 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:58
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        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne oldu?

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        4 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        4 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
        Ömerli Barajı: %51,9

        Darlık Barajı: %62,73

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        Elmalı Barajı: %68,6

        Terkos Barajı: %55,77

        Alibey Barajı: %35,73

        Büyükçekmece Barajı: %50,39

        Sazlıdere Barajı: %43,8

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