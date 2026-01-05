İSKİ baraj doluluk oranı 5 Ocak 2026: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı bugünkü verilere göre yüzde 20 seviyesinin altında ölçüldü. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ?
İSKİ verilerine göre, sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 18,94 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 22,21
Darlık Barajı 29,72
Elmalı Barajı 59,01
Terkos Barajı 16,55
Alibey Barajı 12,5
Büyükçekmece Barajı 15,83
Sazlıdere Barajı 13,39
Istrancalar Barajı 34,53
Kazandere Barajı 4,46
Pabuçdere Barajı 4,75