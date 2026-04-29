        İSKİ baraj doluluk oranı açıkladı: 29 Nisan 2026 Çarşamba İstanbul barajlarının güncel verileri ile su seviyesi ne kadar, yüzde kaç?

        İSKİ açıkladı: 29 Nisan 2026 İstanbul barajlarının güncel verileri ile su seviyesi ne kadar?

        İstanbul'da su kaynaklarının durumu yakından izlenmeye devam ederken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan 2026 tarihine ait güncel baraj doluluk verilerini açıkladı. Nisan ayında etkili olan yağışların katkısıyla birlikte megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Peki, 29 Nisan Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:35 Güncelleme:
        İstanbul’da su kaynaklarının güncel durumu, kentte yaşayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son veriler, Nisan ayı boyunca etkili olan yağışların barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdığını gösteriyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk oranları belli oldu. Bu kapsamda “29 Nisan 2026 Çarşamba İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde...

        İSKİ 29 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,99 seviyesinde ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: yüzde 94,09

        Darlık Barajı: yüzde 87,92

        Elmalı Barajı: yüzde 91,79

        Terkos Barajı: yüzde 58,03

        Alibey Barajı: yüzde 66,82

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,79

        Istrancalar Barajı: yüzde 36,16

        Kazandere Barajı: yüzde 60,62

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,63

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
