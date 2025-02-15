İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 15 Şubat baraj doluluk oranı son durum
İSKİ tarafından baraj doluluk oranı açıklandı. Bu haftaki kar yağışı sonrası yoğunluğunu artıran yağmur ile birlikte baraj doluluk oranı da değişti. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 15 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı son durum
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı belli oluyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 15 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Bugün ise İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış vardı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?
15 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 15 Şubat Cumartesi günü için yüzde 60.46 olarak ölçüldü.
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 67,49
Darlık yüzde 57,89
Elmalı yüzde 100
Terkos yüzde 60,93
Alibey yüzde 48,24
Büyükçekmece yüzde 56,58
Sazlıdere yüzde 47,48
Istrancalar yüzde 45,67
Kazandere yüzde 75,33
Papuçdere yüzde 53,37