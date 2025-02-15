İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 15 Şubat baraj doluluk oranı son durum

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı belli oluyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 15 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Bugün ise İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış vardı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?