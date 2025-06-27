İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranında son durum
Haziran ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte baraj doluluk oranında düşüş gözlemleniyor. 26 Haziran'da İSKİ tarafından açıklanan baraj seviyesi yüzde 67,81 olarak ölçüldü. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarında bugünkü doluluk durumu ise merak konusu oldu. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyesi güncel olarak duyuruluyor. İSKİ'nin verilerine göre mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 67,81 olarak ölçülmüştü. Peki 27 Haziran İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 67,39 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 HAZİRAN 2025
Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %75,26
Darlık Barajı: %72,67
Elmalı Barajı: %82,74