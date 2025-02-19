İSKİ çalışma (Mesai) saatleri 2025: İSKİ vezneleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve Cumartesi açık mı?

İstanbul genelinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüten önemli bir kamu kurumu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), resmi çalışma saatlerini paylaştı. Vatandaşların fatura ödemeleri, su aboneliği ve diğer su hizmetleriyle ilgili hizmetlerden yararlanmak isteyenler, İSKİ mesai saatleri ile İSKİ öğle arası saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, İSKİ vezneleri kaçta kapanıyor, İSKİ hafta sonu çalışıyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar ve İSKİ mesai saatleri…

İSKİ VEZNELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

2025 yılı itibariyle gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte İSKİ vezneleri, her hafta sabah saat 08:00’de açılır. Sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayan İSKİ veznelerinde; yeni abonelik başvuruları, borç sorgulama ve su faturası ödemeleri gibi işlemler yapılabilir.

İSKİ VEZNELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul’da yaşayan vatandaşların abonelik işlemleri, su faturası ödemeleri ve farklı su hizmetlerinden yararlanabilmesi için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışma saatleri duyuruldu. Hafta içi her gün saat 08:30’da açılan İSKİ, genellikle saat 16:30’da hizmet vermeyi bırakır. İSKİ kapanış saati, hizmet verilen bölgenin yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Fakat İSKİ genel mesai saatleri 08:30 ile 16:30 arasında düzenlenmiştir.

İSKİ KAÇA KADAR AÇIK?

İSKİ çalışma saatleri, genelde kamu kurumlarının mesai saatleri ile benzerlik gösterir. 2025 yılından itibaren, İSKİ vezneleri ve şubeleri hafta içi her gün sabah saat 08:30 itibariyle hizmet vermeye başlar. Hizmetin kapalı olduğu 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), saat 16:30 itibariyle mesaisine son verir. Bu mesai saatleri; yeni abonelik işlemler, su faturalarını ödemek ve su arıza bildirimleri gibi işlemleri yapmak için belirlenmiştir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

İSKİ günlük mesai saatleri 2025 yılı itibarıyla şu şekilde düzenlenmiştir:

Sabah Açılış Saati: 08.30

Öğle Arası Tatili: 12.00 - 13.00

Kapanış Saati: 16.30

Bu saatler arasında İSKİ veznelerinde fatura ödemeleri, su aboneliği ve diğer başvuru işlemleri yapılabilir.

İSKİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? 2025 İSKİ CUMARTESİ AÇIK MI?

İSKİ, 2025 yılı itibarıyla hafta sonu sadece Cumartesi günü hizmet verir. Cumartesi günleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), saat 09:00’dan 13:00’e kadar hizmet vermeye devam eder. İSKİ vezneleri ve şubeleri ise Pazar günü hizmet vermez. Hafta sonu mesaisi, özellikle çalışanların su faturası ödeme gibi işlemlerini yapmalarına katkı sağlar.