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İSKİ DUYURDU: 8 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ son dakika su kesintisi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul son dakika su kesintilerini araştırıyor. Arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbullularla paylaşıldı. Peki, 8 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: 8 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ son dakika su kesintisi

8 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Kadıköye ve Üsküda'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 8 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

8 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.03.2021 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.03.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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