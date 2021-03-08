8 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Kadıköye ve Üsküda'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 8 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

8 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2021 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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