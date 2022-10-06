İstanbul'da su kesintisi! Bir ilçede 12, diğerinde 8 saat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 6 Ekim İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Sarıyer'de 12 saat, Ümraniye'de 8 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 6 Ekim İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak semtler...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su kesintisi! Bir ilçede 12, diğerinde 8 saat!
0:00 / 0:00

İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Evlerinde su kesintisi yaşanan İstanbullular "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyurusu...

6 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhan Gazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Balıkyolu Mah,Ardıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 12:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Çamlık Mah,Esenkent Mah,Altınşehir Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Halil Falyalı cinayeti davası başladı! Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
GÜNDEM Halil Falyalı cinayeti davası başladı!
Yasa boğan ölüm! E-bisikletten düşüp hayatını kaybetti
GÜNDEM Yasa boğan ölüm! E-bisikletten düşüp hayatını ...
Son dakika: Manisa'da geyiklerin elle beslenmesi yasaklandı - Haberler
GÜNDEM Elle beslemek yasak! Para cezası var
Manisa'daki Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
GÜNDEM Bir damla su bile yok! Marmara Gölü'nden geriye ...
Habertürk yazarları, başörtüsü tartışmasını değerlendirdi
GÜNDEM Habertürk yazarları, başörtüsü tartışmasını ...
Mevlid Kandili zikirleri, tesbihleri ve okunacak duaları: Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar neler?
GÜNDEM Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri!
Kavgada bıçakla öldürüldü
GÜNDEM Kavgada bıçakla öldürüldü
Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadına yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin 8 gözaltı geldi!
GÜNDEM Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin ...
Mevlid Kandili Nedir, Anlamı Ne Demek? Diyanet İle Mevlid Kandili'nin Anlamı, Önemi ve Fazileti!
GÜNDEM Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!
Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti
GÜNDEM Marmaray’da arıza! Vatandaşlar isyan etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.