İstanbul'da su kesintisi! Bir ilçede 12, diğerinde 8 saat!

İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Evlerinde su kesintisi yaşanan İstanbullular "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyurusu...
6 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 09:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 10:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhan Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 11:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Balıkyolu Mah,Ardıçlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 12:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah,Pınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 10:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Çamlık Mah,Esenkent Mah,Altınşehir Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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