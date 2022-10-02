İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintisi duyuruları araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçirecek olan İstanbullular olumsuzluk yaşamamak adına İSKİ su kesintisi duyurularını kontrol ediyorlar. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 2 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
2 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Türkoba Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerjı Kesıntısı
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 12:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerjı Kesıntısı
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 12:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mahalle Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerjı Kesıntısı
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 12:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 11:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gazi Mah,Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 11:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,Uğur Mumcu Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerjı Kesıntısı
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 12:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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