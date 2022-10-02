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Haberler Gündem İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 2 Ekim İSKİ arıza su kesintisi duyuruları

İstanbullular, bugün gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İSKİ arıza duyurularıyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte planlı İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintisi duyuruları araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçirecek olan İstanbullular olumsuzluk yaşamamak adına İSKİ su kesintisi duyurularını kontrol ediyorlar. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 2 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

2 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2022 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 02.10.2022 12:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 02.10.2022 12:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mahalle Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 02.10.2022 12:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 02.10.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2022 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah,Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,Uğur Mumcu Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 02.10.2022 12:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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