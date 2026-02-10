Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 10 Şubat 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 10 Şubat 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajların 10 Şubat 2026 tarihli doluluk oranlarını duyurdu. Mevsimsel yağışların etkisiyle değişen su seviyeleri, şehirdeki içme suyu rezervlerinin güncel tablosunu gözler önüne serdi. Paylaşılan veriler, barajlardaki doluluk oranının son durum belli oldu. İşte, İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 10 Şubat 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Kış aylarında etkili olan yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Peki, 10 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        10 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Barajlarının Genel Doluluk Oranı: %36,3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %51,1

        Darlık Barajı: %55,07

        Elmalı Barajı: %94,21

        Terkos Barajı: %22,99

        3

        Alibey Barajı: %31,53

        Büyükçekmece Barajı: %25,88

        Sazlıdere Barajı: %22,7

        Istrancalar Barajı: %64,81

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama