İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 10 Şubat 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajların 10 Şubat 2026 tarihli doluluk oranlarını duyurdu. Mevsimsel yağışların etkisiyle değişen su seviyeleri, şehirdeki içme suyu rezervlerinin güncel tablosunu gözler önüne serdi. Paylaşılan veriler, barajlardaki doluluk oranının son durum belli oldu. İşte, İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 10 Şubat 2026
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Kış aylarında etkili olan yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Peki, 10 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
10 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Barajlarının Genel Doluluk Oranı: %36,3
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %51,1
Darlık Barajı: %55,07
Elmalı Barajı: %94,21
Terkos Barajı: %22,99
Alibey Barajı: %31,53
Büyükçekmece Barajı: %25,88
Sazlıdere Barajı: %22,7
Istrancalar Barajı: %64,81