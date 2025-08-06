İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: 6 Ağustos 2025 İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'da sıcak ve yağışsız günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı hızla düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk ortalaması yüzde 55 oranının altına düştü. Peki 6 Ağustos İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’daki sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su seviyesini düşürüyor. Metropol şehir İstanbul’da barajlar su durumu hakkında önemli veriler sunuyor. İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. İşte, 6 Ağustos 2025 baraj doluluk oranı
6 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 6 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,62 olarak ölçüldü.
Istrancalar Barajı: %30,6
Kazandere Barajı: %38,76
Pabuçdere Barajı: %43,79
Ömerli Barajı: %50,18
Darlık Barajı: %61,68
Elmalı Barajı: %67,6
Terkos Barajı: %54,73
Alibey Barajı: %34,09
Büyükçekmece Barajı: %49,51
Sazlıdere Barajı: %43,11