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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 1 Ağustos Perşembe: Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçeler ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ, bu kesintilerle ilgili detayları ve hangi bölgelerde su kesintisi olacağını öğrenebileceğiniz bir sorgulama ekranı sunuyor. Güncel duyuruları ve sorgulama sayfasını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 00:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:47
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel su kesintisi duyurularını ve planlı kesinti sorgulama ekranını paylaştı. 1 Ağustos Perşembe 2024 tarihinde, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte İSKİ'nin açıkladığı planlı su kesintileri ve etkilenen bölgeler...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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