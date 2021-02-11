Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Şubat günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy ilçelerinde 11 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 ŞUBAT 2021

lçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.