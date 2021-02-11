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İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Bakırköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Şubat günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy ilçelerinde 11 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 ŞUBAT 2021

lçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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