14 bin liraya 'sıfır' gibi yaptı... Paha biçemiyor

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal ve Çatalca ilçelerinde 12 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 12.10.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kececi Piri Mah,Kadı Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2020 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.