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İSKİ İstanbul su kesintileri: 12 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal ve Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 12 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal ve Çatalca ilçelerinde 12 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 EKİM 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 09:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kececi Piri Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yakacık Yeni Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.10.2020 11:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:12.10.2020 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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