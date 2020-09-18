Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Başakşehir, K.Çekmece, Kadıköy, Zeytinburnu ve Çatalca ilçelerinde 18 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 EYLÜL 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2020 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezi Motorlarında Ki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 18.09.2020 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezi Motorlarında Ki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 18.09.2020 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2020 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.09.2020 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.