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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 13 Şubat 2025 Perşembe: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı 13 Şubat Perşembe: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) il genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri güncel olarak kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 13 Şubat 2025 Perşembe İSKİ ile planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 01:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:42
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        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Şubat Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama sayfası sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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