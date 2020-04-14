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İSKİ İstanbul su kesintileri: 14 Nisan İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 14 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 NİSAN 2020

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-14 07:28:15.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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