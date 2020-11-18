Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Beykoz, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde 18 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 KASIM 2020



İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 18.11.2020 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Kavağı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2020 11:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah,Ptt Evleri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2020 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2020 11:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2020 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.