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İSKİ İstanbul su kesintileri: 19 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Mart Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar, Silivri, Pendik, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar, Silivri, Pendik, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 19 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 MART 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 11:31:42.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Yeşilkent Mh
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 10:48:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Balıkyolu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 10:48:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtköy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 12:05:45.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Piri Mehmet Paşa Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 11:27:55.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-19 12:23:56.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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