Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar, Silivri, Pendik, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 19 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 MART 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 11:31:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 10:48:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balıkyolu Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 10:48:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kurtköy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 12:05:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Mehmet Paşa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 11:27:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-19 12:23:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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