Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar, Silivri, Pendik, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 19 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 MART 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-19 11:31:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-19 10:48:21.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-19 10:48:21.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-19 12:05:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-19 11:27:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.